Беринчик анонсировал свой поединок в андеркарде трилогии Фьюри – Чисора
Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
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10:00
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) на подкасте True Geordie заявил, что британский ветеран Дерек Чисора (33-12, 23 КО) заслужил третий раз провести с ним поединок.
«Неважно, что вы говорите или что люди хотят от вас услышать про Дерека Чисору. Он добился в боксе и боях больше, чем мог бы добиться десяток таких, как вы. Так что я не позволю вам сидеть здесь и критиковать человека, который дрался с лучшими бойцами этой эпохи, только из-за того, что он проиграл несколько поединков».
«Он многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему. Чисора делает то, что делает. Он дерется и побеждает. Я буду биться с Чисорой. Если вы не хотите смотреть, то, пожалуйста, не смотрите. А если хотите, то включайте трансляцию».
«Если не хотите покупать билеты, не покупайте. Если хотите, то вы будете как 50-60 тысяч человек, которые уже их купили. Уже продано больше 60 тысяч билетов, так что кто-то явно заинтересован в нашем поединке».
Напомним, поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря на лондонском стадионе Tottenham Hotspur.
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