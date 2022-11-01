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Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»

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Фьюри: «Чисора многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему»
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора / Фото - Twitter
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) на подкасте True Geordie заявил, что британский ветеран Дерек Чисора (33-12, 23 КО) заслужил третий раз провести с ним поединок.

«Неважно, что вы говорите или что люди хотят от вас услышать про Дерека Чисору. Он добился в боксе и боях больше, чем мог бы добиться десяток таких, как вы. Так что я не позволю вам сидеть здесь и критиковать человека, который дрался с лучшими бойцами этой эпохи, только из-за того, что он проиграл несколько поединков».


«Он многого добился в этом виде спорта и заслуживает своего чека. И я готов дать его ему. Чисора делает то, что делает. Он дерется и побеждает. Я буду биться с Чисорой. Если вы не хотите смотреть, то, пожалуйста, не смотрите. А если хотите, то включайте трансляцию».


«Если не хотите покупать билеты, не покупайте. Если хотите, то вы будете как 50-60 тысяч человек, которые уже их купили. Уже продано больше 60 тысяч билетов, так что кто-то явно заинтересован в нашем поединке».


Напомним, поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря на лондонском стадионе Tottenham Hotspur.
Владимир Кириченко
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Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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