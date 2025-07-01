Владимир Кириченко

Международная боксерская ассоциация (IBA) назвала нескольких звездных гостей своего вечера бокса, который состоится 2 июля в Стамбуле.

Среди них – бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), экс-чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), британский ветеран хэвивейта Дерек Чисора (36-13, 23 КО), чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)

Кроме того, заявлено, что мероприятие посетят актер Саид Тагмауи и модель Наоми Кэмпбелл.

Главным событием шоу должен стать бой россиянина Альберта Батыргазиева против британца Джеймса Диккенса.

Напомним, президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. МОК ранее лишил IBA права проводить олимпийские турниры.

В марте этого года МОК вернул бокс в программу летних Олимпийских игр.