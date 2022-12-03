Фьюри: «Если Бог желает, чтобы я провел бой с Усиком за абсолюта в Саудовской Аравии в 2023 году и победил, то так и будет»

Чемпион WBC – о возможной унификации поясов в хэвивейте

Тайсон Фьюри / Фото - boxingscene.com

«Думаю, они хотят подраться со мной, если я выиграю у Чисоры, что не гарантированно. Им предлагали большие деньги за бой 3 декабря, но они не приняли это по каким-то причинам. Не мое дело. Я не могу прожить свою жизнь вместо кого-нибудь. Я могу жить только своей жизнью. Я не могу просто ждать. Мне 34, а не 22. Я должен действовать быстро, и если я собираюсь быть занятым в боксе, хочу организовывать свои бои кучно и быстро, а не ждать и ждать чего-то, что может не произойти».

«Если бы меня спросили, почему я не могу подождать следующего года для поединка с Усиком, я бы ответил, что ничего не гарантировано в этой жизни, особенно на следующий год. Если Бог желает, чтобы я провел бой с Усиком за абсолюта в Саудовской Аравии в следующем году и победил, то так и будет. Но если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком. Я продолжу свою карьеру и жизнь».

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе(32-0-1, 23 КО) рассказал о возможности проведения поединка с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF(20-0, 13 КО).Цитирует Фьюри

3 декабря в Лондоне Фьюри проведет третий бой против Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), которого ранее дважды уже побеждал.



Отметим, что в андеркарте состоится бой украинца Дениса Беринчика и француза Ивана Менди.