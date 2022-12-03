Усик прибыл в Лондон на бой Фьюри – Чисора
Фьюри хочет пронести алкоголь на матч сборной Англии в Катаре
А после игры выпить с голкипером Джорданом Пикфордом
19:17
Тайсон Фьюри / Фото: Getty ImagesЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал в интервью The Sun, что собирается посетить матч сборной Англии на ЧМ в Катаре, а также пронести на стадион много алкоголя.
Я закину его на себя. Кто меня остановит? Я не алкоголик, я просто дьявол в выпивке.
На 100 процентов буду тусить с болельщиками. Я известен этим. Собираюсь привезти несколько ящиков в своем чемодане. Они могут взять все, что захотят. Все, что им захочется.
Вспомните Евро-2016, когда я поехал в Ниццу и купил 200 фанатам коктейли.
Из игроков я бы выпил с Джорданом Пикфордом. Мне кажется, с ним было бы весело выпить.
Напомним, что следить за боем Тайсон Фьюри – Дерек Чисора можно на портале XSPORT.ua.
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