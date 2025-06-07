Фьюри может вернуться? Тайсона могут заманить мегафайтом с Джошуа

Цыганский король не перестает тренироваться

около 9 часов назад

Тайсон Ф'юрі / Фото - Sky Sports
Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports
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Владимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), рассказал о возможном поединке своего подопечного с бывшим обладателем титулов в хевивейте Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитирует Брауна Boxing News.

«Прежде всего, они должны подписать соглашение – это самое важное.

Саудиты очень хорошо умеют строить курс, дорогу, и им важно знать, какой будет эта дорога. Если им подходит направление, они подпишут любое соглашение, которое устраивает обе стороны. Они мыслят наперед.

Так что для Энтони Джошуа это великолепное соглашение, правда? Контракт на три боя – потрясающе. Тайсон ушёл из бокса? Как я уже говорил – мы никогда наверняка этого не знаем, правда? Но сейчас он очень занят. На самом деле он в лучшей форме, в какой я его когда-либо видел. Он всего на 5,4 кг тяжелее своего боевого веса. Выглядит очень хорошо. Он счастлив.

Он постоянно рядом со своими детьми. Выйдет ли он еще на ринг? Он же цыганский король – кто знает?».

Ранее сообщалось, что Джошуа ведет переговоры с Турцией о соглашении на три боя, среди них – противостояние с Фьюри.

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