Отец Тайсона Фьюри застраховал свои яйца на 10 млн фунтов стерлингов
Фьюри: «На следующей неделе мы сообщим имя нового соперника»
«Цыганский король» хочет, чтобы бой был интересен
09 октября 18:22
Тайсон Фьюри / Фото: TwitterЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил, что на следующий день его команда объявит о следующих соперниках. Цитирует YouTube-каналу iD Boxing.
Думаю, на следующей неделе мы соберем пресс-конференцию, где объявим о следующем сопернике. В списке четыре или пять парней, в том числе пара левшей, и мы решим, кто это будет… Да, несколько контрактов было отправлено разным людям.
Первый критерий выбора – это фанатская база. Что они могут дать, и кто будет заинтересован. Второе – цена вложенных денег в 3 декабря. Мы хотим, чтобы поединок получился качественным и интересным.
Ранее мы сообщали, что отец Фьюри застраховал свои яйца на сумасшедшую сумму.
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