Усик после возможной победы над Фьюри может провести бой с Альваресом или Мейвезером
Фьюри: «Не знаю, кто такой Усик. По-моему, какой-то лошара»
Чемпион WBC вновь намекнул на очередное завершение карьеры
02 декабря 10:21
Тайсон Фьюри / Фото - badlefthook.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в интервью для YouTube-канала Seconds Out вновь ушел от вопроса о поединке против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 KO), при этом оскорбив украинца.
«Не знаю, кто он такой. По-моему, какой-то лошара. Нельзя всех сделать счастливыми, не правда ли? Я всегда говорил, что единственный человек, которого я делаю счастливым, – это моя жена. Моя супруга говорила, что не хочет, чтобы я дрался. Она хочет, чтобы я завершил карьеру. Она не желает видеть, как я с кем-то дерусь. Жена хочет, чтобы я постоянно был дома».
«Я не знаю, будет ли еще у меня настоящий бой. Об этом никогда не скажешь наверняка. Ты никогда не знаешь, с кем пересекутся твои пути во время акции «Мешок в месяц».
«На х*р Усика, на х*р его».
Напомним, Фьюри отреагировал на желание Усика подняться к нему в ринг после поединка с Дереком Чисорой.