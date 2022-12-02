Фьюри перевесил Чисору на три кг
Фьюри – о бое с Чисорой: «Ждите резню завтра»
Боксеры провели взвешивание
02 декабря 22:17
Фото: Sky Sports
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) признался BT Sport, что уже с нетерпением ждет бой с Дереком Чисорой (32-13, 23 КО).
«Завтра мы снова встретимся, и я собираюсь показать совершенно отличный поединок».
Что от тебя ожидать завтра?
«Резни. Просто ждите резню завтра».
Бой состоится в Лондоне 3 декабря.
Также завтра будет драться Денис Беринчик.
Комментарии 0