Еще один брат Тайсона Фьюри дебютировал в профи-боксе
Фьюри – о не подписанном контракте: «Джошуа не хотел боя и не хотел настаивать»
«Цыганский король» считает, что у соперника нет яиц
09 октября 15:39
Тайсон Фьюри / Фото: telegraphЧемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) поделился мнением, почему не удалось организовать бой с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Цитирует «Цыганского короля» iD Boxing.
По моему мнению, если высказываться максимально жестко, то это из-за нехватки яиц у Джошуа. Не хотел боя, не хотел настаивать, не хотел подписывать контракт.
Вопросы коммерческих прав? Я даже не знаю, что это такое. Извиняюсь, для меня их слова - будто куча дерьма. Как я говорил, нехватка яиц со стороны Джошуа или как бы это сказать? Настойчивость, быть упорным.
Если ты человек, ты демонстрируешь настойчивость в команде, чтобы убедиться, что все дерьмо делается. Но нехватка яиц...
Еще один брат Фьюри дебютировал в боксе.
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