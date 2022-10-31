Фьюри: «Мы предложили Усику много денег, но он сморозил какую-то глупость и отклонил предложение»
Фьюри – о Уайлдере: «Возможно, после трех избиений я вбил этому лоху здравый смысл»
Британец считает экс-чемпиона своей жертвой
31 октября 20:36
Фото: Sky Sports
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) признался True Geordie, что удивлен адекватности и здравым рассуждениям в последних интервью своего экс-соперника Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО)
«Возможно, тремя избиениями Уайлдера я вбил в голову этого лоха здравый смысл. Он жертва нокаута «Цыганского короля».
Ранее тренер Деонтея высказался о бое Чисора – Фьюри.
Деонтей должен подраться с Энди Руисом.
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