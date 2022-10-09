Фьюри: «На следующей неделе мы сообщим имя нового соперника»
Фьюри – о завершении карьеры: «Я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса»
«Цыганский король» не может завершить карьеру просто так
09 октября 20:34
Тайсон Фьюри / Фото: EurosportЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) объяснил, почему до сих пор не завершил карьеру. Сообщает YouTube-канал Behind The Gloves.
Я не могу уйти, и, возможно, мне потребуется психолог. Кто-то, кто может помочь мне, потому что я считаю, что мне нужна психологическая помощь, чтобы избавиться от всего этого. Если вы спросите меня, почему я боксирую, то я скажу, что у меня нет целей и амбиций в боксе. Я боксирую, потому что чувствую, что бокс нужен мне, чтобы сохранить рассудок.
Каждый день я борюсь за выживание. И я не знаю, смогу ли выжить без профессионального бокса. Я пробыл вне ринга четыре месяца, но тренировался дважды в день семь раз в неделю.
Ранее мы сообщали, когда Тайсон Фьюри назовет имя следующего соперника.
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