Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри с юмором вспомнил о возможности спарринга с легендой английского футбола Уэйном Руни перед подготовкой к поединку против Александра Усика (23-0, 14 КО).

В комментарии для talkSPORT Фьюри признался, что всегда восхищался Руни и вырос, наблюдая за его выступлениями за Манчестер Юнайтед и сборную Англии. После того как Руни похвалил Фьюри за победу над Дереком Чисорой в 2022 году, Тайсон в шутку обратился к нему.

Надеюсь, мы сможем немного поспаринговать в будущем. Мне нужен кто-то ниже, чтобы подготовиться к Усику. Вейн, если ты слушаешь — давай, сынок! Тайсон Фьюри

Руни в свою очередь назвал Фьюри «абсолютной легендой», которая заслуживает посвящения в рыцари за свой вклад в бокс и международные достижения.

Его навыки и менталитет — невероятные. Он воплощает в себе всё, чем является бокс. Тайсон Фьюри

Фьюри также отметил, что не гонится за титулами или званиями.

Я — народный чемпион. Мне не нужны награды, чтобы знать, кто я есть. Тайсон Ф'юрі

Усик — второй в мире. Опубликован топ-20 боксеров независимо от весовой категории.