Джейк Пол: «Томми Фьюри – гораздо более легкий соперник, чем Андерсон Силва»
Фьюри: «У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боев. Я выиграл больше титулов, чем у него штанов в шкафу»
У «Цыганского короля» мания величия
01 декабря 09:54
Тайсон Фьюри / Фото - skysportsЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) уверен, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в этой же весовой категории украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) завидует ему.
Цитирует Фьюри boxingnews24.com.
«Я все еще здесь и вялюсь непобедимым на протяжении четырнадцати лет. Все эти люди вместе с Усиком завидуют мне. Он хочет только то, что есть у меня, как и весь остальной боксерский мир. Они все хотят то, что есть у большого «Цыганского короля» – бессмертие. У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боев. Я выиграл больше титулов, чем у него штанов в шкафу. Я принял участие в большем количестве мероприятий, чем у него было носков в жизни. Все эти парни должны быть заинтересованы во мне. Короля и императора крестьяне не интересуют. Они должны мечтать оказаться со мной за одним столом. Я могу их пригласить только для того, чтобы они угостили меня».
Ранее Фьюри рассказал, имеет ли он мотивацию перед третьим поединком со своим соотечественником Дереком Чисорой (33-12, 23 КО).
Напомним, поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря на лондонском стадионе Tottenham Hotspur.
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