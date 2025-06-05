Фьюри устроил странную пробежку с сыном в тележке для покупок
Цыганский король заявил, что это была тренировка
около 9 часов назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) продолжает поддерживать форму, несмотря на заявления о завершении карьеры.
На этот раз Цыганский король удивил фанатов необычным способом тренировки — он устроил пробежку по набережной Моркама, везя своего сына в тележке для покупок.
Фьюри поделился забавным видео в соцсетях, прокомментировав ситуацию:
Он хотел с утра приехать на велосипеде и проехал несколько миль. Но поднялся ветер, и он больше не мог ехать. Начал жаловаться, просил нести велосипед. Потом я увидел тележку и предложил сесть в неё. Это не идеально, но мы делаем всё из того, что у нас есть.
Напомним, Фьюри назвал будущих звёзд хевивейта.
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