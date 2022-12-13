Фьюри ворвался в «паунд» от BoxRec, «подвинув» Усика аж на шестое место

Сам «Цыганский король» расположился в рейтинге лучших боксеров мира на второй позиции

Фото: Facebook Александра Усика

BoxRec – главный статистический сайт в боксе. Также этот ресурс имеет собственный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий (P4P).

В обновленной версии P4P от BoxRec в топ-10 стремительно вернулся чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который сразу занял второе место. В предыдущей версии «паунда» британец отсутствовал.

В топ-10 также входит украинец Александр Усик. Из-за Фьюри он опустился с пятой позиции на шестую.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии BoxRec:

Отметим, что рейтинг BoxRec составляется по весьма сложной формуле. Позиции боксеров в нем зависят от многих факторов: частоты боев, убедительности победы (за успех нокаутом боец получит больше очков), уровня оппозиции и т.д.

