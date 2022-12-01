Фьюри: «У меня больше побед нокаутом, чем у Усика боев. Я выиграл больше титулов, чем у него штанов в шкафу»
Фьюри: «Я сниму шкуру с Чисоры 3 декабря»
«Цыганский король» не видит для себя соперников в хэвивейте
01 декабря 11:55
Тайсон Фьюри / Фото - nytimes.comЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил, что поединок с соотечественником Дереком Чисорой (33-12, 23 КО) не мотивирует его и он не видит в нем серьезного соперника.
Цитирует Фьюри boxingnews24.com.
«У Дерека нет ничего, что я бы хотел. Ноль. Я отобрал его девственный рекорд в 2011 году, а потом хорошенько побил в 2014-м. Теперь, наверняка, я сниму с него шкуру 3 декабря. Так что сложно сказать, что я хочу что-то отобрать у него или нуждаюсь в бое с ним. Это не так. Ни у одного бойца в дивизионе нет ничего, в чем я нуждаюсь. Все бездельники супертяжелого веса будут нокаутированы».
Напомним, поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря на лондонском стадионе Tottenham Hotspur.