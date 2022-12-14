«Есть ресурс, который заканчивается». Усик завершит карьеру после боя с Фьюри?
Фьюри: «Я заставлю Усика танцевать на ринге»
«Цыганский король» уверен в своей победе
14 декабря 15:21
Тайсон Фьюри / Фото - Getty ImagesОбладатель титула WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV заявил, что желает провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
Хочу сразиться с Александром Усиком, парнем, который заставил Джошуа плакать после боя. Я добьюсь победы. Такой бой чертовски важен для меня.Собираюсь заставить его потанцевать. Посмотрим, так ли он хорош.
Ранее мы сообщали, что промоутер Дюбуа рассказал, помешает ли Дэниэль поединку Фьюри – Усик.