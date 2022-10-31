Фьюри: «Я боюсь Джошуа – его мышц, трех поражений в пяти последних поединках»
Фьюри: «Мы предложили Усику много денег, но он сморозил какую-то глупость и отклонил предложение»
Тайсон готов сразиться с украинцем
31 октября 16:54
Фото: Top RankОбладатель титула WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) напомнил об отказе Александра Усика (20-0, 13 KO) сразиться в 2022 году:
Когда я устраивал свой камбэк, я предложил бой Александру Усику. Он сказал, что хочет корону WBC, которую удерживают цыгане. Я думаю, мы все видели это видео. Я сказал, что если он ее хочет, то пусть придет и возьмет. Я не могу назвать эту сумму на камеру, но ему предложили много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Так что Усик отклонил предложение.
Фьюри взял на себя вину за срыв поединка с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
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