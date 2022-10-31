Сосни мой х*й. Фьюри жестко оскорбил блогера за неудобный вопрос о Чисоре
Фьюри: «Я боюсь Джошуа – его мышц, трех поражений в пяти последних поединках»
Тайсону уже все равно на этот бой
31 октября 16:05
Фото: The TimesЧемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в интервью True Geordie взял на себя вину в срыве поединка с Энтони Джошуа (24-3, 22 KO):
Я выше Эдди Хирна и Энтони Джошуа. Если они хотят обвинить меня, то пусть обвиняют. Я без проблем возьму вину на себя. Это все из-за меня. Я боюсь. Его мышцы, весы, которые он поднимает, его крутизна, три поражения в пяти последних поединках – все это пугает меня. Так что да, я буду козлом отпущения, мне плевать.
Напомним, что блогеру досталось от Фьюри за вопрос о следующем поединке.
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