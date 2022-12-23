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Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Дэвиса»

Непобежденный американец уверен в своем триумфе
Бокс Профессиональный бокс
23 декабря 11:18
Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Дэвиса»
Райан Гарсия / Фото: Twitter
Американский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (23-0, 19 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что собирается отправить в нокаут Джервонту Дэвиса (27-0, 25 КО).

Есть так много вариантов, которые могут произойти, особенно когда мы оба являемся мощными панчерами. Я просто рассчитываю на победу. Просто пытаюсь найти любой способ победить и остановить все, что он будет пытаться сделать на ринге.

Когда я наношу людям определенные удары, они часто получают травмы. Я не ожидаю, что Танк будет другим. Я рассчитываю нокаутировать его.


Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта.
Денис Седашов
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Теги

Джервонта Дэвис Райан Гарсия

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