Райан Гарсия назвал Джервонту тупым боксером
Гарсия: «Я собираюсь нокаутировать Дэвиса»
Непобежденный американец уверен в своем триумфе
23 декабря 11:18
Райан Гарсия / Фото: TwitterАмериканский проспект легкого дивизиона Райан Гарсия (23-0, 19 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что собирается отправить в нокаут Джервонту Дэвиса (27-0, 25 КО).
Есть так много вариантов, которые могут произойти, особенно когда мы оба являемся мощными панчерами. Я просто рассчитываю на победу. Просто пытаюсь найти любой способ победить и остановить все, что он будет пытаться сделать на ринге.
Когда я наношу людям определенные удары, они часто получают травмы. Я не ожидаю, что Танк будет другим. Я рассчитываю нокаутировать его.
Титульный поединок Околи – Лайт состоится 11 марта.
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