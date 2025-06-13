Эдди Хирн, промоутер объединенного чемпиона мира в полусреднем дивизионе американца Дарона Энниса (34-0, 30 КО), сообщил, что его клиент поднимется в первый средний дивизион.

Цитирует Хирна badlefthook.com.

«Эннис поднимается. К сожалению, после боя со Станьонисом он собрал свою команду и врачей, сделал тесты. Они показали, что Джарон выступает ниже своих возможностей. Вы видели его на неделе боя. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ему трудно гонять вес. Поразительно, что он сделал со Станьонисом то, что сделал, показав 50% своих физических возможностей.

Я не говорю, что ты окажешься в положении Кишона Дэвиса, но рано или поздно ты можешь плохо выступить на ринге, провести кошмарную сгонку весa, и это просто даст о себе знать. Мне, как и Эннису, понравился бы бой против Теофимо Лопеса, но вопрос в том, может ли Эннис показать все свои способности в полусреднем весе? Ответ: вероятно, он может выступить достаточно хорошо для победы, но не покажет все свои способности.

Когда вы увидите Энниса в первом среднем весе, вы поймете, о чем я говорю. Так что очень вероятно, что он освободит пояса. Мы встретимся на этой неделе и примем окончательное решение, но пришла пора подниматься в первый средний вес. Он был объединенным чемпионом в полусреднем весе, а теперь настало время стать чемпионом в двух дивизионах».