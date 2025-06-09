Гитчинс: «Не буду удовлетворен, пока не увижу, как Камбосос истекает кровью»

Грозный американец хочет нокаутировать бывшего абсолютного чемпиона

около 8 часов назад

Річардсон Хітчінс / Фото - matchroomboxing
Ричардсон Хитчинс / Фото - matchroomboxing
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Владелец титула IBF в первом полусреднем дивизионе американец Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 KO) для FightHype.com поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО).

«Я готов разобраться с этим парнем. Вот о чем идет речь. Доказать свою силу – и я делаю это, медленно, но уверенно. Ты работаешь – и получаешь то, что заслуживаешь. И сейчас я получаю именно то, что заслуживаю.

Мне точно нужно больше нокаутов для своего рекорда.

Резня. Я не буду доволен, пока не увижу, как Джордж Камбосос истекает кровью. Я хочу видеть кровь. Много крови. Чтобы его лицо было полностью разбито. Вот что я хочу увидеть.

Это сообщение, которое я хочу донести. Отправить его туда, откуда он пришел – обратно за океан. Да, кровавая резня – вот мой прогноз. И я это сделаю».

Напомним, бой между Камбососом и Хитчинсом состоится 14 июня в The Theater at Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Поделиться

БоксНовости СпортаРичардсон ХитчинсДжордж Камбосос

Материалы по теме

Річардсон Хітчінс / Фото - matchroomboxing

Гитчинс после победы над Камбососом хочет провести бой с обидчиком Ломаченко

10 дней назад

Джордж Камбосос / Фото - Fox Sports

Камбосос – Хитчинсу: «Если бы ты дрался с Теофимо, Хейни и Ломаченко, они бы и тебе надрали зад».

15 дней назад

Річардсон Гітчінс / Фото - Yahoo

Гитчинс назвал свое главное преимущество в бою с Камбососом

16 дней назад

Гітчінс та Камбосос / Фото - DAZN

«Это будет кино». Хитчинс «разжег» свой поединок против Камбососа

21 день назад