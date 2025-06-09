Гитчинс: «Не буду удовлетворен, пока не увижу, как Камбосос истекает кровью»

Владелец титула IBF в первом полусреднем дивизионе американец Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 KO) для FightHype.com поделился ожиданиями от поединка против бывшего чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО).

«Я готов разобраться с этим парнем. Вот о чем идет речь. Доказать свою силу – и я делаю это, медленно, но уверенно. Ты работаешь – и получаешь то, что заслуживаешь. И сейчас я получаю именно то, что заслуживаю.

Мне точно нужно больше нокаутов для своего рекорда.

Резня. Я не буду доволен, пока не увижу, как Джордж Камбосос истекает кровью. Я хочу видеть кровь. Много крови. Чтобы его лицо было полностью разбито. Вот что я хочу увидеть.

Это сообщение, которое я хочу донести. Отправить его туда, откуда он пришел – обратно за океан. Да, кровавая резня – вот мой прогноз. И я это сделаю».