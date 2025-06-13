Гитчинс рассказал, почему Ломаченко не может считаться легендой бокса

Олег Гончар

В ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, в Нью-Йорке (США) чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе американец Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 КО) проведет первую защиту своего пояса. Его соперником станет австралиец Джордж Камбосос-младший (22-3, 10 КО).

Накануне поединка Хитчинс в интервью CigarTalk раскритиковал Василия Ломаченко, который свой последний бой провел против Камбососа. Хитчинс заявил, что Ломаченко не заслуживает статуса легенды, ставя под сомнение значимость его побед. В то же время Камбосос категорически не согласен с такой оценкой, защищая достижения украинца.

«Кого победил Ломаченко? Гэри Рассела? И это все? Говорят, он легенда. Но за что? За победы над Линаресом и Педрасой? Педрасой, которого ранее нокаутировал "Танк" Дэвис? Это делает тебя легендой? При всем уважении к его карьере, но это не те бойцы, победы над которыми делают тебя легендой». Ричардсон Хитчинс

Реакция Камбососа на слова Хитчинса о Ломаченко.