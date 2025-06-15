Олег Гончар

В Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк (США) чемпион мира по версии IBF в суперлегком весе Ричардсон Хитчинс (20-0, 8 КО) в дебютной защите пояса одержал убедительную победу над эксабсолютным чемпионом легкого веса Джорджем Камбососом (22-4, 10 КО) из Австралии.

Хитчинс с первого раунда контролировал поединок, не позволяя Камбососу навязать ближний бой. Австралиец пытался прорваться, но раз за разом получал кроссы и левые хуки от чемпиона. В пятом раунде чемпион нанес мощный апперкот по корпусу, заставив Джорджа перейти в режим выживания.

После экватора боя Хитчинс перешел в наступление, тогда как Камбосос сосредоточился на защите.

В восьмом раунде американец устроил настоящее избиение, отправив соперника в нокдаун ударом по корпусу. Команда австралийца не остановила бой, но Камбосос не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Хитчинса.