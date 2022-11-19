Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Голуб: «Наша с Беринчиком цель – привести новый титул в Украину»
Тренер рассказал о следующем сопернике Дениса
09:42
Егор Голуб, тренер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), высказался о предстоящем бое против француза Ивана Менди (47-5-1, 22 КО), на кону которого будет стоять пояс чемпиона Европы:
«Соперник опытный, за его плечами много боев, потому настраиваемся на все 12 раундов. Конечно, если будет возможность завершить бой раньше, мы это сделаем. Наша цель – привезти в Украину новый титул – чемпиона Европы по версии EBU, и двигаться дальше к титулу чемпиона мира».
Имеет впечатляющий рекорд, но проигрывал Постолу. Рассказываем, с кем подерется Беринчик.
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