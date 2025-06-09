Олег Гончар

Международная боксерская федерация (IBF) отреагировала на решение Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить карьеру и отобрала у него титул.

Новым чемпионом стал Реймонд Мураталла, который до этого был временным чемпионом в легком весе.

«Он построил наследие, отмеченное решимостью, мастерством и спортивной этикой, которая будет вдохновлять поколения».

Ломаченко завоевал титул IBF в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) техническим нокаутом. После этого он ни разу не защитил титул, потому что сначала взял перерыв от боёв, а затем травмировал спину.

Мураталла, который завоевал временный пояс в марте 2025 года, нокаутировав Эдвина Де Лос Сантоса.