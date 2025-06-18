IBF обновила рейтинг. Украинец Богачук совершил скачок в топ-5
Украинец среди пятерки сильнейших
около 2 часов назад
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров мира в первом среднем весе.
В пятерку сильнейших впервые вошел украинец Сергей Богачук (25-2, 23 KO), который поднялся сразу на три позиции — с 8-го на 5-е место.
Рейтинг IBF в первом среднем весе
Чемпион - Бахрам Муртазалиев
1. Эриксон Лубин
2. Вакантное
3. Джош Келли
4. Конор Бенн
5. Сергей Богачук
Названы имена четырех потенциальных соперников Богачука.
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