Иноуэ может провести бой в рамках шоу между представителями Японии и Мексики
Известно имя соперника японского нокаутера
около 2 часов назад
Наоя Іноуе / Фото - ВВС
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) может провести следующий бой 27 декабря.
Об этом для The RIng сообщил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
«27 декабря у нас будет Иноуэ. Сейчас мы близки к финализации боя Иноуэ против Алана Пикассо в качестве главного поединка, и весь кард будет состоять из больших боев – крупнейших между Японией и Мексикой».
Бой Пикассо и Иноуэ должен был пройти в мае, однако стороны не пришли к согласию. Наоя провел бой с Рамоном Карденасом и победил досрочно.
Ранее Иноуэ ответил, состоится ли его бой против Джесси Родригеса.