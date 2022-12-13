Иноуэ и Батлер взвесили накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира
Иноуэ нокаутировал Батлера и стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе
После победы японец заявил, что сменит весовую категорию
13 декабря 16:55
Наоя Иноуэ / Фото - badlefthook.comОбладатель титулов в трех весовых категориях Наоя Иноуэ (24-0, 21 КО) на ивенте в Токио победил британца Пола Батлера (34-3, 15 КО) нокаутом в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем дивизионе, первым в истории Японии и всей Азии по четырем основным версиям.
Чемпион WBC, WBA и IBF Иноуэ выходил на поединок против обладателя титула WBO Батлера в ранге явного фаворита, и подтвердил это. Батлер быстро отказался от попыток перехватить инициативу и грамотно защищался, но в итоге работа Иноуэ по корпусу сделала свое дело, и Батлер оказался в нокауте в 11-м раунде.
UNDISPUTED.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 13, 2022
POUND FOR POUND NO.
All hail @NaoyaInoue_410 #InoueButler pic.twitter.com/rPFdeKZy2k
После победы Иноуэ поблагодарил соперника за то, что тот приехал на бой в Японию и дал ему возможность стать абсолютным чемпионом мира, и подтвердил, что теперь планирует подняться в первый полулегкую весовую категорию.
Напомним, что в июне этого года Иноуэ в реванше нокаутировал во втором раунде филиппинца Нонито Донэйра.