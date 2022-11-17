Инсайдер: «Я не могу представить, что Усик захочет подраться с Хрговичем вместо Фьюри»

Эксперт допускает, что с IBF еще можно договориться

Британский журналист и инсайдер Гарет Дэвис в интервью The Telegraph высказался о ситуации в которую попал чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО).



Сейчас Усик на распутье, поскольку IBF требует от него провести обязательную защиту. Теперь украинцу нужно решили, либо он оставляет титул вакантным и боксирует с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, либо защищает титул против Хрговича.

«У IBF есть правила, и Усик должен провести защиту. Я думаю, ему дали 90 дней. Я не уверен, сбросил ли бы я пояс. Я бы переговорил с IBF и сказал: «Послушайте, увеличьте сроки, чтобы я подрался с Фьюри». Но если со стороны IBF не будет никаких движений, то я думаю, что он сбросит пояс и сразится с Фьюри, поскольку это огромный бой для него. Это бой, который определит наследие Усика. Конечно, он не фаворит, и это огромный момент для него. Победив Фьюри, Усик станет легендой. Я не могу представить, что он захочет подраться с Хрговичем вместо Фьюри. Это огромный денежный бой. В нем заинтересован Ближний Восток. По крайней мере, был заинтересован еще несколько недель назад. Мы знаем, что бой запланирован на конец февраля или начало марта. Сейчас они говорят об этом».

Напомним, в команде Усика надеются, что следующий бой будет с Фьюри за все четыре пояса.



