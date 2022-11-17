Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Инсайдер: «Я не могу представить, что Усик захочет подраться с Хрговичем вместо Фьюри»

Эксперт допускает, что с IBF еще можно договориться
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 20:26
Инсайдер: «Я не могу представить, что Усик захочет подраться с Хрговичем вместо Фьюри»

Британский журналист и инсайдер Гарет Дэвис в интервью The Telegraph высказался о ситуации в которую попал чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО).

Сейчас Усик на распутье, поскольку IBF требует от него провести обязательную защиту. Теперь украинцу нужно решили, либо он оставляет титул вакантным и боксирует с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, либо защищает титул против Хрговича.

«У IBF есть правила, и Усик должен провести защиту. Я думаю, ему дали 90 дней. Я не уверен, сбросил ли бы я пояс. Я бы переговорил с IBF и сказал: «Послушайте, увеличьте сроки, чтобы я подрался с Фьюри». Но если со стороны IBF не будет никаких движений, то я думаю, что он сбросит пояс и сразится с Фьюри, поскольку это огромный бой для него.

Это бой, который определит наследие Усика. Конечно, он не фаворит, и это огромный момент для него. Победив Фьюри, Усик станет легендой. Я не могу представить, что он захочет подраться с Хрговичем вместо Фьюри. Это огромный денежный бой. В нем заинтересован Ближний Восток. По крайней мере, был заинтересован еще несколько недель назад. Мы знаем, что бой запланирован на конец февраля или начало марта. Сейчас они говорят об этом».

Напомним, в команде Усика надеются, что следующий бой будет с Фьюри за все четыре пояса.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
07:59
Фьюри: «Я вернулся не из-за поясов, денег или «абсолюта» – я боксирую из-за проблем с головой»
Фьюри: «Я вернулся не из-за поясов, денег или «абсолюта» – я боксирую из-за проблем с головой»
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 17:55
Уайт хочет заполучить реванши с Джошуа и Фьюри
Уайт хочет заполучить реванши с Джошуа и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 14:03
Тренер Уайлдера не считает Усика достойным соперником для Деонтея
Тренер Уайлдера не считает Усика достойным соперником для Деонтея
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 11:58
Промоутер Джошуа заявил, что в ближайший год Усик начнет отдавать чемпионские титулы
Промоутер Джошуа заявил, что в ближайший год Усик начнет отдавать чемпионские титулы
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 10:59
Промоутер Джошуа стал менее категоричным насчет потенциального срыва поединка Усика с Фьюри из-за Хрговича
Промоутер Джошуа стал менее категоричным насчет потенциального срыва поединка Усика с Фьюри из-за Хрговича
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 08:08

Новости: Бокс

Голуб и Черкашин улучшили свои позиции в рейтинге IBF
Голуб и Черкашин улучшили свои позиции в рейтинге IBF
Профессиональный бокс
11:55
WBA санкционировала поединок между Станионисом и Ортисом
WBA санкционировала поединок между Станионисом и Ортисом
Профессиональный бокс
10:46
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Эктор Луис Гарсия – о поединке с Джервонтой: «Танк» считает, что это легкий бой»
Профессиональный бокс
10:23
Диллиан Уайт: «Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент»
Диллиан Уайт: «Франклин – лучший соперник, с которым я мог встретиться на данный момент»
Профессиональный бокс
09:59
Голуб: «Наша с Беринчиком цель – привести новый титул в Украину»
Голуб: «Наша с Беринчиком цель – привести новый титул в Украину»
Профессиональный бокс
09:42
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Райан Гарсия: «Я нокаутирую Джервонту»
Профессиональный бокс
09:41
Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Тренер Беринчика: «Мы вышли на финишную прямую в тренировочном процессе»
Профессиональный бокс
09:30
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Де Ла Хойя – о бое Джервонта – Райан Гарсия: «Кто допустит первую ошибку, возможно, будет в нокауте»
Профессиональный бокс
08:24
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет навстречу поединку Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
07:59
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости