Итаума и Уайт возглавят вечер бокса 16 августа в Саудовской Аравии
Мойзес и Диллиан согласились на бой
около 1 часа назад
Моисес Итаума и Диллиан Уайт
16 августа в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок с участием Мойзеса Итаумы и Диллиана Уайта.
Молодой и перспективный Итаума получил самого статусного соперника в своей карьере.
Для Итаумы бой обещает быть зрелищным благодаря взрывной манере ведения боя и немалой мотивации доказать своё превосходство.
Диллиан Уайт, в свою очередь, возвращается на ринг после громких поединков, стремясь укрепить свои позиции в супертяжёлом весе.
Напомним, ранее сообщалось, что бой Итаумы и Уайта может не состояться.