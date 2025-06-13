Итаума и Уайт возглавят вечер бокса 16 августа в Саудовской Аравии

Олег Гончар

16 августа в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок с участием Мойзеса Итаумы и Диллиана Уайта.

Молодой и перспективный Итаума получил самого статусного соперника в своей карьере.

Для Итаумы бой обещает быть зрелищным благодаря взрывной манере ведения боя и немалой мотивации доказать своё превосходство.

Диллиан Уайт, в свою очередь, возвращается на ринг после громких поединков, стремясь укрепить свои позиции в супертяжёлом весе.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Итаумы и Уайта может не состояться.