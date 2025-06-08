Итаума станет следующим соперником Диллиана Уайта
Британский проспект впервые станет главной звездой вечера бокса
около 12 часов назад
20-летний британский проспект-нок-аутер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 КО) проведет самый серьезный бой в карьере против соотечественника, экс-претендента на титул Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).
Поединок состоится 16 августа 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера бокса в рамках Riyadh Season, сообщает The Ring.
Итаума, которого The Ring назвал проспектом года, в мае нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде. Уайту, которому 37 лет, последний бой провел в марте 2025 года, остановив Кристиана Хаммера за три раунда. Для Итаума это первый бой в статусе хэдлайнера, тогда как Уайт стремится вернуться в титульную гонку после поражения от Тайсона Фьюри в 2023 году.
Напомним, ранее у Уайта сорвался бой с украинцем Владиславом Сиренко.