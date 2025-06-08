Итаума станет следующим соперником Диллиана Уайта

Британский проспект впервые станет главной звездой вечера бокса

около 12 часов назад

Мозес Ітаума
Мозес Итаума
Олег Гончар

Олег Гончар

20-летний британский проспект-нок-аутер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 КО) проведет самый серьезный бой в карьере против соотечественника, экс-претендента на титул Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

Поединок состоится 16 августа 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием вечера бокса в рамках Riyadh Season, сообщает The Ring.

Итаума, которого The Ring назвал проспектом года, в мае нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде. Уайту, которому 37 лет, последний бой провел в марте 2025 года, остановив Кристиана Хаммера за три раунда. Для Итаума это первый бой в статусе хэдлайнера, тогда как Уайт стремится вернуться в титульную гонку после поражения от Тайсона Фьюри в 2023 году.

Напомним, ранее у Уайта сорвался бой с украинцем Владиславом Сиренко.

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