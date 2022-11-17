Сулейман об обстрелах в Украине: «Кажется, мы все забыли о происходящем»
Итоги очередного конгресса WBC: «Полное неприятие российского вторжения и молитва за мир в Украине»
В WBC исключили из своих рейтингов российских спортсменов, но есть особенность
17 ноября 15:00
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сделал пост в Facebook по итогам очередного конгресса, который посвятил агрессивной войне россии против Украины:
«Мир объединяется в один голос во время съезда WBC в Акапулько. Полное неприятие российского вторжения и молитва за мир в Украине. Члены WBC со всего мира подписали флаг в знак абсолютной поддержки».
На конгрессе было принято решение исключить российских боксеров из рейтингов WBC, однако этой участи удалось избежать другу рамзана кадырова артуру бетербиеву.