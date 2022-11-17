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Итоги очередного конгресса WBC: «Полное неприятие российского вторжения и молитва за мир в Украине»

В WBC исключили из своих рейтингов российских спортсменов, но есть особенность
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 15:00
Итоги очередного конгресса WBC: «Полное неприятие российского вторжения и молитва за мир в Украине»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сделал пост в Facebook по итогам очередного конгресса, который посвятил агрессивной войне россии против Украины:

«Мир объединяется в один голос во время съезда WBC в Акапулько. Полное неприятие российского вторжения и молитва за мир в Украине. Члены WBC со всего мира подписали флаг в знак абсолютной поддержки».

На конгрессе было принято решение исключить российских боксеров из рейтингов WBC, однако этой участи удалось избежать другу рамзана кадырова артуру бетербиеву.

Подробней читайте в нашей отдельной новости.

Сергей Остапенко
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Теги

Маурисио Сулейман WBC

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