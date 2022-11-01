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Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко

Вскоре Теофимо Лопес проведет второй бой в новой весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
11:48
Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко
Фото: Boxing Scene

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (17-1, 13 КО), рассказал о подготовке сына к бою против Хосе Педрасы (29-4-1, 14 КО), а также раскрыл главную цель Теофимо в суперлегком весе:

«Все у нас прекрасно. Что может быть лучше камбека и яркой досрочной победы? Теофимо – он не только нокаутер, но и отличный боксер. Сейчас мы постепенно повышаем уровень оппозиции и пытаемся сделать самые крутые бои.

Да, нас однозначно интересует поединок с Джошем Тейлором сразу же после Педрасы. Но и Хосе не собираемся недооценивать. У нас с ним пуэрториканские корни. Так что лучше оппонента просто не сыщешь. Тем более, что Педраса – именно тот чувак, который принимает самые солидные вызовы, никогда и ни от кого не прячется.

Нам нужен скальп настоящего Педрасы, активного и не обезвоженного. Нам нужен крутой перформанс. Нам нужно развлечь болельщиков со всего мира. Еще когда Теофимо был мелким, я говорил ему: «Ты должен не просто боксировать. Ты должен развлекать толпу».

Все дерутся только ради денег. Но не мы. Наша цель – стать абсолютом во втором кряду дивизионе. Просто скажите, кого, черт возьми, нужно побить, чтобы взять все пояса. И мы это сделаем. Я же говорил, что малой побьет Василия Ломаченко и станет абсолютом в легком весе. Говорил это после того, как он провел на профиринге только 7 поединков. Все случилось именно так, как я и предсказывал. Ведь недаром меня зовут Нострадамусом. А сейчас держите мое новое предсказание: Теофимо станет абсолютом в 63,5 кг. И сделает это не позже 2024-го года».


Напомним, в октябре 2020-го года Лопес победил украинца Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Уже в следующем поединке американец потерял пояса, после чего объявил о переходе в суперлегкий дивизион.

Бой Лопес – Педраса состоится 10 декабря. Это будет второй поединок Теофимо в рамках нынешнего веса.

Не забывает Лопес и о Ломаченко – недавно поделился комплиментарным мнением о перспективах украинца.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Теофимо Лопес Хосе Педраса Джош Тейлор Василий Ломаченко

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