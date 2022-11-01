Известны амбициозные планы одного из обидчиков Ломаченко

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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (17-1, 13 КО), рассказал о подготовке сына к бою против Хосе Педрасы (29-4-1, 14 КО), а также раскрыл главную цель Теофимо в суперлегком весе:

Да, нас однозначно интересует поединок с Джошем Тейлором сразу же после Педрасы. Но и Хосе не собираемся недооценивать. У нас с ним пуэрториканские корни. Так что лучше оппонента просто не сыщешь. Тем более, что Педраса – именно тот чувак, который принимает самые солидные вызовы, никогда и ни от кого не прячется.

Нам нужен скальп настоящего Педрасы, активного и не обезвоженного. Нам нужен крутой перформанс. Нам нужно развлечь болельщиков со всего мира. Еще когда Теофимо был мелким, я говорил ему: «Ты должен не просто боксировать. Ты должен развлекать толпу».

Все дерутся только ради денег. Но не мы. Наша цель – стать абсолютом во втором кряду дивизионе. Просто скажите, кого, черт возьми, нужно побить, чтобы взять все пояса. И мы это сделаем. Я же говорил, что малой побьет Василия Ломаченко и станет абсолютом в легком весе. Говорил это после того, как он провел на профиринге только 7 поединков. Все случилось именно так, как я и предсказывал. Ведь недаром меня зовут Нострадамусом. А сейчас держите мое новое предсказание: Теофимо станет абсолютом в 63,5 кг. И сделает это не позже 2024-го года».