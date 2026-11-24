Кабайел заявил, что Усик не заинтересован в проведении с ним очного боя
Немецкий нокаутер мечтает о поединке с Александром
Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для BoxingScene поделился мыслями о том, что его бой с бывшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО) так и не состоялся.
«Это была моя мечта – я хотел сразиться с чемпионом мира. У меня нет никаких личных проблем с Усиком. Я очень его уважаю. На мой взгляд, он – один из величайших боксеров в тяжелом весе за всю историю. Этот бой не состоялся, что ж – так сложились обстоятельства. Думаю, его не устраивала ситуация в дивизионе. Возможно, для него имя Кабайела было недостаточно громким.
Я был в ринге и посмотрел ему в глаза. И увидел, что он не заинтересован в бое со мной.
Кое-кто говорит мне, что я – его «криптонит»: мол, если будешь драться с Усиком, целься в корпус – он этого не любит. Но я не могу так утверждать. Это же спорт. Желаю ему всего наилучшего. У меня нет к нему никаких личных претензий».
Напомним, Кабайел был претендентом на пояс WBC, которым владел украинец, однако тот сделал свои титулы вакантными.
Ранее стало известно, что WBC поддержит организацию унификации между победителем боя Фьюри – Джошуа и Кабайелом.
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