Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для BoxingScene поделился мыслями о том, что его бой с бывшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО) так и не состоялся.

«Это была моя мечта – я хотел сразиться с чемпионом мира. У меня нет никаких личных проблем с Усиком. Я очень его уважаю. На мой взгляд, он – один из величайших боксеров в тяжелом весе за всю историю. Этот бой не состоялся, что ж – так сложились обстоятельства. Думаю, его не устраивала ситуация в дивизионе. Возможно, для него имя Кабайела было недостаточно громким.

Я был в ринге и посмотрел ему в глаза. И увидел, что он не заинтересован в бое со мной.

Кое-кто говорит мне, что я – его «криптонит»: мол, если будешь драться с Усиком, целься в корпус – он этого не любит. Но я не могу так утверждать. Это же спорт. Желаю ему всего наилучшего. У меня нет к нему никаких личных претензий».