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Камбосос отказался от поединка с Шакуром Стивенсоном

Сейчас Джордж отдыхает и не думает о поединках
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 18:59
Камбосос отказался от поединка с Шакуром Стивенсоном
Джордж Камбосос / Фото: Twitter
Австралиец Джордж Камбосос (20-2, 10 KO) отказался от поединка с американцем Шакуром Стивенсоном (19-0, 9 КО) в начале 2023 года.

Я чертовски много сделал в легком весе, особенно за последний год. И сейчас я на заслуженном отдыхе со своими детьми и в ожидании своего возвращения, которое состоится в середине следующего года. Никто не вправе сомневаться во мне после того года. При всем уважении, Шакур, мне кажется, что война состоится в конце 2023 года.


На заявление Джорджа отреагировал Стивенсон в социальных сетях:

  Уже третий человек отказался драться со мной, хотя я еще не выступал в легком весе. Боя с Камбососом не будет. Посмотрим, кто станет следующим.


Ломаченко решили опрокинуть. У Хэйни готовы к бою с Шакуром Стивенсоном.


Денис Седашов
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Теги

Джордж Камбосос Шакур Стивенсон

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