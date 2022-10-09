Атлас: «Камбосос умеет рассчитывать время»
Камбосос рассказал, где ночует накануне реванша с Хэйни
Боксер спит в спортзале
09 октября 21:34
Джордж Камбосос-младший / Фото: TwitterБывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) рассказал, что перед боем с Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO) спит в спортзале. Цитирует Daily Mail.
Я здесь уже четыре с половиной недели. Я нахожусь в покое и тишине. Моя кровать находится наверху, а спортзал внизу. У меня есть телевизор, и я использую его, чтобы изучать бои Хэйни, свои поединки и бои старой школы. Я здесь не для того, чтобы смотреть шоу «Дома и в гостях» и «Соседи», как другие лентяи.
Я навещу жену и детей, пообедаю с семьей, а потом вернусь в спортзал, одинокий и холодный в темноте. Я готов к работе на следующий день. Сейчас в спортзале так тихо. Я не впускаю сюда много людей.
Напомним, что бой Камбосос – Хэйни состоится 15 октября в Мельбурне.
Ранее американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о реванше Камбососа и Хейни.
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