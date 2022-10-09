Екатерина Усик – путину: «Желаю, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили тише, потому что перед смертью человеку должно становиться немного легче»
Катерина Усик: «Херсон – всегда был, есть и будет Украиной»
Супруга боксера поддержала жителей оккупированного города
09 октября 21:57
Александр Усик вместе с супругой Екатериной / Фото: instagram.com/usykkate1Екатерина Усик, супруга чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), в Instagram поделилась мыслями об оккупированном рф Херсоне.
Херсон. Всегда был, есть и будет Украиной. Боль, горе и тысячи соболезнований всем людям, пострадавшим от россии и ее зверствам. Я их всем сердцем ненавижу.
И с каждым днем испытываю много боли, теряя наших людей. Никто не застрахован от бомб. Берегите своих близких и любимых людей.
Ранее Катерина Усик «поздравила» с днем рождения президента россии владимира путина.