Экс-тренер Владимира Кличко: «Ломаченко уже старенький, много ударов стал пропускать»
Катмен Ломанченко: «Бой с Хэйни будет самым сложным в карьере. Это будет шахматная партия»
Он состоится в следующем году
31 октября 19:07
Фото: ESPN
Катмен Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Абнер поделился мнением о легком весе и выступление украинца в нем.
«Все соперники Ломаченко намного больше - Лопес, Ортис, Комми, Хэйни. Посмотрите на них, разве можно сказать, что Ломаченко в одном с ними весе.
Но если бы Василий спустился в более легкий вес, то у него бы вообще соперников не было. Никто бы на бои не приходил из-за доминирования Ломы.
Для интереса он поднялся в весе и дерется с большими парнями. Безусловно, бой с Девином Хэйни станет самым сложным в карьере Ломаченко.
Это будет шахматная партия в ринге».
Ожидается, что бой Хэйни – Ломаченко состоится в 2023-м году.