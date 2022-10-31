Катмен Ломанченко: «Бой с Хэйни будет самым сложным в карьере. Это будет шахматная партия»

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Катмен Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Абнер поделился мнением о легком весе и выступление украинца в нем.

Но если бы Василий спустился в более легкий вес, то у него бы вообще соперников не было. Никто бы на бои не приходил из-за доминирования Ломы.

Для интереса он поднялся в весе и дерется с большими парнями. Безусловно, бой с Девином Хэйни станет самым сложным в карьере Ломаченко.

Это будет шахматная партия в ринге».