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Катмен Ломанченко: «Бой с Хэйни будет самым сложным в карьере. Это будет шахматная партия»

Он состоится в следующем году
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 19:07
Катмен Ломанченко: «Бой с Хэйни будет самым сложным в карьере. Это будет шахматная партия»
Фото: ESPN

Катмен Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Расс Абнер поделился мнением о легком весе и выступление украинца в нем.

«Все соперники Ломаченко намного больше - Лопес, Ортис, Комми, Хэйни. Посмотрите на них, разве можно сказать, что Ломаченко в одном с ними весе.

Но если бы Василий спустился в более легкий вес, то у него бы вообще соперников не было. Никто бы на бои не приходил из-за доминирования Ломы.

Для интереса он поднялся в весе и дерется с большими парнями. Безусловно, бой с Девином Хэйни станет самым сложным в карьере Ломаченко.

Это будет шахматная партия в ринге».


Ожидается, что бой Хэйни – Ломаченко состоится в 2023-м году.

Источник: Sport.ua Андрей Усмонов
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Теги

Василий Ломаченко Девин Хэйни Расс Абнер

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