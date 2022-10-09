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Каваляускас ярко выиграл у Фокса

Литовец дважды отправлял соперника на настил
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 09:47
Каваляускас ярко выиграл у Фокса
Эгидиюс Каваляускас

В Карсоне (США) топовый полусредневес из Литвы Эгидиюс Каваляускас (23-2-1, 18 КО) выиграл у американца Майкла Фокса (22-4, 5 КО).

Американец с первых секунд боя принялся много двигаться по рингу и постоянно работал джебом. Каваляускас гоняться за соперником не стал и в основном обрезал углы, а во втором раунде потряс того в инфайтинге.

В 3-й трёхминутке литовец снова потряс американца, затем оформил два нокдауна.

После экватора на ринге стало все меньше ярких действий, но Каваляускас продолжал контролировать его ход.

Результатом боя стала победа Каваляскаса со счетом: 99:90, 99:89 и 100:88.

Карен Агабекян
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Эгис Каваляускас

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