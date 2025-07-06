Кеттеролл в кровавой схватке победил Юбенка: видео
Джек стал обладателем пояса IBF Inter-Continental
около 1 часа назад
Кеттеролл и Юбэнк / Фото - ВВС
Известный британский боксер Джек Каттеролл (31-2, 13 КО) победил обладателя пояса IBF Inter-Continental в полусреднем дивизионе Гарлема Юбенка (21-1, 9 КО).
В 7-м раунде боксеры столкнулись головами, в результате чего у Джека открылось рассечение. Рефери остановил бой и начался подсчет очков.
Каттеролл одержал победу техническим решением судей: 69:65, 69:66 и 69:66.
Поединок состоялся на AO Arena в Манчестере, Англия.
Напомним, в прошлом году Каттеролл победил Реджиса Прогрейса в поединке с тремя нокдаунами.
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