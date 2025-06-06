Кейшон Дэвис объявил о смене весовой категории

Олег Гончар

Американский боксер Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) провалил взвешивание перед боем с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО), потеряв титул WBO в легком весе.

Лимит дивизиона — 61,2 кг, но Дэвис показал 63,1 кг, тогда как соперник уложился в 61,08 кг. Теперь титул будет стоять на кону только для Де Лос Сантоса.

Дэвис после этого признал, что перерос легкий вес и объявил о переходе в первый полусредний дивизион.

«Я делал этот вес более четырех лет. Просто перерос его. Пытался согнать, но не могу уложиться».

Боксер отметил, что планировал перейти в первый полусредний дивизион после этого боя.

Для 26-летнего Дэвиса это должна была быть первая защита пояса, завоеванного в феврале 2025 года нокаутом над Денисом Беринчиком.