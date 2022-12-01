Хантер: «У Усика хорошие шансы выиграть»

Майкл считает, что знает как украинцу победить британца

Майкл Хантер / Фото: Boxing Scene

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в комментарии YouTube-каналу ESNEWS высказался о возможном поединке за между чемпионом WBO, IBF, WBA Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).



«У Усика хорошие шансы выиграть у Тайсона. Одна вещь, которой ему не хватает – это должное уважение. Не знаю, сможет ли он заслужить уважение Фьюри. Думаю, что здесь вся проблема заключается в весе. Не думаю, что Фьюри сразу набросится на Усика. Если же Усик начнет активнее и донесет несколько ударов в начале, то заслужит уважение, а затем Тайсон уже не сможет наброситься. При таком развитии событий, Александр будет иметь отличный шанс выиграть».

Напомним, ранее Фьюри рассказал, будет ли боксировать с Усиком, если того лишат титула IBF.



