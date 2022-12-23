Хаттон: «Мечтаю увидеть поединок между Джошуа и Уайлдером»
Хаттон: «Фьюри превосходит Усика во всех аспектах»
Экс-чемпион мира считает «Цыганского короля» фаворитом мегафайта в супертяжелом весе
23 декабря 16:37
Рикки Хаттон / Фото - skysportsЛегендарный британский полусредневес Рикки Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews заявил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) выиграет поединок у обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).
«Честно говоря, я не могу представить, как Тайсон кому-нибудь проигрывает. Но Усик – золотой призер Олимпиады, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом весе».
«Если у кого-то и есть шанс победить Тайсона, так это Усик. Но я думаю, что Фьюри превосходит его во всех аспектах: он выше, крупнее, тяжелее, сильнее. Фьюри может драться и с левшами, и с правшами, как вблизи, так и на дистанции. Я считаю, что будет сложно поставить против Тайсона».
Напомним, Хаттон также назвал поединок в хэвивейте, который он хочет увидеть больше, чем бой между Усиком и Фьюри.
Комментарии 0