Хаттон и Баррера провели выставочный бой без определения победителя
Хаттон: «Мечтаю увидеть поединок между Джошуа и Уайлдером»
Британец считает этот бой лучше, чем Усик – Фьюри
23 декабря 08:33
Рикки Хаттон / Фото: TwitterЭкс-чемпион мира Рикки Хаттон в интервью BeanymanNews рассказал, какой поединок в боксе он бы хотел увидеть.
Вы хотите увидеть Усика и Тайсона, потому что они двое лучших, но если вы спросите меня, какой бой я бы предпочел увидеть в супертяжелом весе. Это бой Джошуа против Уайлдера.
Как же он похож. Внук Мохаммеда Али оказался очень похож на деда.
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