Хегай: «Главное – победа, поэтому я доволен результатом боя»
Украинский боксер полулегкого веса Арнольдми Хегай (19-1-1, 11 КО) прокомментировал победу над мексиканцем Эдуардо Баесом (21-4-2, 7 КО) и рассказал о следующих планах.
«Главное – победа, поэтому я доволен результатом боя. Да, хотелось бы выиграть уверенно, были некоторые ошибки, но, слава Богу, бой завершился в нашу пользу.
Замечу, что Баес – очень неудобный соперник, он постоянно наклонял голову, а мне за это делали замечания.
Для меня эта победа очень важна, ведь мне нужно было успешно вернуться на американский ринг.
В США вообще другой уровень бокса, уровень спарринг-партнеров, уровень организации шоу.
Также для меня важно, что я боксировал против соперника, который в прошлом бою спорил за пояс чемпиона мира.
Следующий бой я планирую также провести в США. Теперь хочу провести хороший лагерь, ведь накануне этого поединка я прилетел в Штаты всего через три недели: в субботу я прилетел, а уже в понедельник спарринговал, постоянно засыпая.
Все произошло очень быстро, поэтому акклиматизация и вся подготовка была очень сложной».
Напомним, ранее Хегай выиграл лишь раздельным решением судей.
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