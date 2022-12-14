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Хегай: «Главное – победа, поэтому я доволен результатом боя»

Украинец намерен провести следующий поединок в Соединенных Штатах
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 19:45
Хегай: «Главное – победа, поэтому я доволен результатом боя»
Арнольд Хегай

Украинский боксер полулегкого веса Арнольдми Хегай (19-1-1, 11 КО) прокомментировал победу над мексиканцем Эдуардо Баесом (21-4-2, 7 КО) и рассказал о следующих планах.

«Главное – победа, поэтому я доволен результатом боя. Да, хотелось бы выиграть уверенно, были некоторые ошибки, но, слава Богу, бой завершился в нашу пользу.

Замечу, что Баес – очень неудобный соперник, он постоянно наклонял голову, а мне за это делали замечания.

Для меня эта победа очень важна, ведь мне нужно было успешно вернуться на американский ринг.

В США вообще другой уровень бокса, уровень спарринг-партнеров, уровень организации шоу.

Также для меня важно, что я боксировал против соперника, который в прошлом бою спорил за пояс чемпиона мира.

Следующий бой я планирую также провести в США. Теперь хочу провести хороший лагерь, ведь накануне этого поединка я прилетел в Штаты всего через три недели: в субботу я прилетел, а уже в понедельник спарринговал, постоянно засыпая.

Все произошло очень быстро, поэтому акклиматизация и вся подготовка была очень сложной».

Напомним, ранее Хегай выиграл лишь раздельным решением судей.


Источник: Luckypunch.net Карен Агабекян
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Арнольд Хегай

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