Ортис нанес всего на три точных удара меньше, чем Ломаченко. Статистика ударов
Хэйни: «Это был не лучший бой Ломаченко»
Девина не впечатлил поединок
30 октября 15:17
Ортис и Ломаченко / Фото: sports.yahooАбсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) считает, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) провел не самый лучший свой бой против Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО). Цитирует boxingscene.
Я думаю, что это было не лучшее выступление, но я знаю, что если бы я и Лома дрались, мы бы увидели лучшую версию этого вечера. Поздравляю и надеюсь, что у нас все получится.
Ранее мы сообщали, что Хэйни раскритиковал судейство.
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