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Хэйни хочет провести защиту титулов с Ломаченко в марте 2023 года

Лидер легкого дивизиона раскритиковал Top Rank
Бокс Профессиональный бокс
13 декабря 10:17
Хэйни хочет провести защиту титулов с Ломаченко в марте 2023 года
Девин Хэйни / Фото - wwos.nine.com.au
Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хэйни (29-0, 15 KO) в Twitter выразил недовольство действиями промоутерской компании Top Rank в процессе организации его поединка с экс-обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Эти люди пытаются отодвинуть мой следующим бой с Ломой к маю. Они знают, что чем дольше я остаюсь в легком дивизионе, тем сложнее мне сделать вес! Давайте устроим это дерьмо в марте!».


«Я буквально сказал Top Rank, что хочу подраться перед Рамаданом. Дело не в том, чтобы провести бой с кем-то еще. Дело в том, чтобы мне дали дату боя! Они хотят, чтобы их боец, Лома, получил еще один шанс».


Напомним, ранее президент Top Rank Боб Арум объяснил, почему до сих пор не состоялся анонс боя Ломаченко – Хэйни.



Владимир Кириченко
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Теги

Девин Хэйни Василий Ломаченко Top Rank

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