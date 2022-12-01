«Долб***». Лопес считает, что оскорбил Хэйни, вспомнив о Ломаченко
Хэйни-старший: «Все сейчас делают невероятную работу, чтобы организовать этот бой Девина с Ломаченко»
Билл отметил, что обе стороны серьезно работают над поединком
01 декабря 07:15
Девин Хэйни, Василий Ломаченко
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни
(29-0, 15 КО) Бил Хейни в комментарии YouTube-каналу FightHype.com высказался о гипотетическом поединке своего сына против украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
«Девин дал мне несколько задач. Конечно, и команда Ломаченко делает все, что может, чтобы бой состоялся. Боб Арум, Top Rank, юристы – все сейчас делают невероятную работу, чтобы организовать этот бой».
Напомним, ранее Джервонта Дэвис вызвал на бой Хэйни, имея, при этом, подписанные контракты на два поединка подряд.
Комментарии 0