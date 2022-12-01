Хэйни-старший: «Все сейчас делают невероятную работу, чтобы организовать этот бой Девина с Ломаченко»

Билл отметил, что обе стороны серьезно работают над поединком

Девин Хэйни, Василий Ломаченко

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хейни (29-0, 15 КО) Бил Хейни в комментарии YouTube-каналу FightHype.com высказался о гипотетическом поединке своего сына против украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).



«Девин дал мне несколько задач. Конечно, и команда Ломаченко делает все, что может, чтобы бой состоялся. Боб Арум, Top Rank, юристы – все сейчас делают невероятную работу, чтобы организовать этот бой».

Напомним, ранее Джервонта Дэвис вызвал на бой Хэйни, имея, при этом, подписанные контракты на два поединка подряд.