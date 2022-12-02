Хирн назвал трех потенциальных соперников для Джошуа
Хирн – о поединке Джошуа – Уайлдер: «Я думаю, что этот бой намного больше, чем противостояние Деонтея с Руисом»
Британский промоутер готов организовать для своего клиента большое возвращение
02 декабря 10:42
Эдди Хирн / Фото - bigfightweekend.comПромоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО), Эдди Хирн, в интервью YouTube-каналу iD Boxing положительно прокомментировал слова менеджера Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Шелли Финкеля о том, что американец хочет разделить ринг с его подопечным.
«Я думаю, что этот бой намного больше, чем поединок Уайлдера с Руисом. Недавно мы несколько раз очень мило поговорил с Шелли. Я считаю, что в прошлый раз мы все наделали ошибок. Я не сделаю эту ошибку снова. Линии для коммуникации открыты, и это отличная новость для всех. Не знаю, что будет дальше, но скажу, что наши отношения и общение достаточно хороши, чтобы иметь надежду».
«Последний раз мы общались с Финкелем прошлым вечером. Я ничего не буду говорить. Я даже не должен был рассказывать об этом. Прежде всего нам двоим нужно прояснить много вещей. Я делал ошибки. Я был высокомерным. Я думаю, что и он делал ошибки. Ему не нужно взрослеть, потому что он давно в этой игре. Вероятно, мне необходимо было повзрослеть. Положа руку на сердце, я, пожалуй, порой говорил от души, а не от головы».
Напомним, ради Джошуа представители Уайлдера готовы отказаться от боя с Энди Руисом-младшим.
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